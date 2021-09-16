Jandarmadan büyük operasyon, onlarca olay aydınlatıldı Sivas’ta Jandarma ekiplerince bir ay içerisinde düzenlenen operasyonlarda 41 olay aydınlatılırken çok sayıda suç unsuru ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas’ta Jandarma ekiplerince son bir ay içerisinde düzenlenen operasyonlarda 41 olay aydınlatılırken çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı unsurları Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Uyuşturucu Maddelerin Arzıyla Mücadele kapsamında 16 Ağustos 14 Eylül tarihleri arasında bir dizi operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda 41 olay aydınlatılırken 83 gr esrar, 5 gr metamfetamin, 20 kök kenevir, 1 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 2 adet kaleşnikof şarjörü, 87 adet kaleşnikof mühimmatı, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 1 adet av tüfeği, 17 adet av tüfeği mühimmatı, 2 adet dedektör, 11 adet muhtelif kazı malzemesi, 50 metre kablo, 1 adet ehliyet, 1 adet araba ve 2 bin 230 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Olaylara karışan 10’u İran, 1’i Özbekistan uyruklu 43 şüpheli şahıs hakkında adli makamlarca tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.