Otomobil takla attı 4 kişi yaralandı

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Sivas’ın Gemerek ilçesine bağlı Üçağıl mezrası yakınlarında meydana gelen trafik kazasında takla atan aracın içerisindeki 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; A.K.(53) yönetimindeki 66 HF 082 plakalı Renault marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak taklalar attı. Kaza sonucunda otomobilde bulunan sürücü A. K.(53), S.K.(46), R. K.(61), K. K. (29) yaralandı. Yaralılar Gemerek Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken ağır yaralı sürücü A.K.(53) Sivas Numune Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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