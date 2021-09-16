Sivasspor - Gaziantep FK maçını Atilla Karaoğlan yönetecek

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Süper Lig’in 5. haftasında oynanacak DG Sivasspor Gaziantep FK maçında hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.

Süper Lig’in 5. haftasında 18 Eylül Cumartesi günü Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda saat 13.30’da oynanacak olan Sivasspor Gaziantep FK maçının hakemleri açıklandı. TFF’nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, Sivasspor Gaziantep FK karşılaşmasında Sakarya bölgesinden Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Mehmet Kısal yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak.

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