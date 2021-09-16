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Zara’da arıcılara destek Sivas’ın Zara ilçesinde ana arı ve bal üretiminin artırılması amacı ile hayata geçirilen "Kovanım Gençleşsin Balım Bereketlensin" Projesi kapsamında arıcılara 4 bin 700 adet ana arı çiftleştirme kutusu dağıtımı yapıldı.

İHA

Zara’da arıcılara destek Sivas’ın Zara ilçesinde ana arı ve bal üretiminin artırılması amacı ile hayata geçirilen "Kovanım Gençleşsin Balım Bereketlensin" Projesi kapsamında arıcılara 4 bin 700 adet ana arı çiftleştirme kutusu dağıtımı yapıldı.

Türkiye’nin bal üretiminde önde gelen şehirlerinden olan Sivas’ın Zara ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Zara Bal Üreticileri Birliği tarafından uygulanan "Kovanım Gençleşsin Balım Bereketlensin" Projesi kapsamında arıcılara 4 bin 700 tane ana arı çiftleştirme kutusu dağıtıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene Zara Kaymakamı Meriç Dinçer, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Ateş, Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek ile arıcılar katıldı.
ORAN tarafından yüzde 90 oranında desteklenen proje ile Zara’da ana arı üretiminin yaygınlaştırılması ve bal üretiminin artırılması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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