Sivas’ta Lütfi Abay İlkokulu’nda 20212022 EğitimÖğretim Yılı İlköğretim Haftası kutlama programı gerçekleştirildi.

Programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk, Jandarma Komutanı J. Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Program İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan’ın konuşmasıyla başladı. Bilgiyi üretmenin, korumanın, geliştirmenin ve dönüştürmenin uygarlıkların ilerlemesinin en önemli ve tek yolu olduğunu vurgulayan Ergüven, “Bu yol da eğitimden geçmektedir. Biz de bu bakış istikameti ile Türk milli eğitiminin amaçları ve bakanlığımızın eğitim politikaları doğrultusunda vatanını ve milletini seven milli ve manevi değerlerini benimseyen öz kültürünün idrakinde taklit ve takipten uzak tahlil ve tahkim vizyonuna sahip iyi bir vatandaş iyi bir yurttaş yetiştirme gayreti, samimiyeti çabası içindeyiz” dedi.

Aslan’ın ardından konuşan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise uzun bir aradan sonra öğrencilerin okullarına kavuştuğunu ifade ederek “2020 yılı Mart ayından itibaren malum hepimizin derinden hissettiği Covid19 salgını nedeni ile okullardan uzak kalındı. Aslında bu süreç tüm zorluklarına rağmen bize öğretmenlerimizin, okullarımızın ne kadar önemli olduğunu, hayatımızda ne kadar önemli bir yer tuttuğunu da bizzat göstermiş oldu” dedi.

“Kurallara uyalım”

Salgın sürecinin devam ettiğini hatırlatan Başkan Bilgin, “Bu süreçte kurallara uyalım. Sizler okuldan aldığınız bu disiplin ile birlikte toplumun bu süreçteki uyması gereken kurallara daha iyi bir şekilde uyum göstereceksiniz. Gençler olarak, geleceğimizin göz bebeği olan çocuklarımız olarak topluma iyi de bir örnek olacaksınız. Okul, hayatın temelidir, eğitim hepimizin geleceğidir” diye konuştu.

“Gençlerimize iyi bir eğitim vermekle mükellefiz”

“Ülkemizde güzel işler oluyorsa ki oluyor bunun temelinde eğitim vardır” diyen Başkan Bilgin, “İnşallah sizleri emanet olarak gören çok değerli öğretmenlerimiz, eğitim camiasının fedakâr ordusu sizlere iyi bir eğitim vererek ülkemizin geleceğine yarınlarına iyi bir yatırım yapacak. Güzel bir söz var; ‘Bir sene sonrasını düşünüyorsanız tohum ekin, on yıl sonrasını düşünüyorsanız ağaç dikin, yüz yıl sonrasını düşünüyorsanız halkı eğitin’. Biz hem tohum ekeceğiz hem ağaç dikeceğiz. Ama bunlardan önemlisi de devletimiz olarak yarınımızın sahibi, yarınımızın yöneticileri, yarın bizim yerlerimizde bu ülkeye cumhurbaşkanı, başbakan, milletvekili, vali, belediye başkanı, öğretmen olarak hizmet edecek siz sevgili gençlerimize iyi bir eğitim vermekle mükellefiz” diye konuştu.

Öğretmenlerimiz Geleceğimizi İnşa Edecek

Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ise uzunca bir aradan sonra tekrardan okullara kavuşulduğunu hatırlatarak, “Şu anda da buradan bakınca bir an önce sınıflarınıza kavuşmayı istediğinizi çok net görebiliyoruz. Bizler okulları inşa ediyoruz, öğretmenlerimiz de inşallah geleceğimizi inşa edecek. Sivas’ımızın Allah’a hamdolsun yapı olarak, bina olarak herhangi bir eksiği kalmadı, olanları da hızlı bir şekilde gideriyoruz. Bundan sonraki asıl konu öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize düşüyor. Yine bize kalan kısımda destek olacağız” dedi.

Okulların açık olmasının sadece öğretmenleri, öğrencileri ve velileri ilgilendirmediğini anımsatan Milletvekili Ekinci, “Bu süreç birçok alanı da ilgilendiriyor. Kantincilerimizi, servisçilerimizi, esnafımızı ilgilendiriyor. En önemlisi de hepimizin psikolojisini ilgilendiriyor. Gençlerimiz maskeye bizden daha fazla önem veriyorlar. Bu da bizim geleceğe daha güvenle bakmamıza vesile oluyor. Ben tekrar eğitim öğretim yılımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Devletin aldığı tedbirler neticesinde yeni bir eğitimöğretim yılına yüz yüze eğitimle başlanıldığını hatırlatan Sivas Valisi Salih Ayhan ise “Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi ‘Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefalet terk eder.’ Milletimizi ve ülkemizi geleceğe güvenle taşımak, ileri milletler arasında yer almasını sağlamak için birinci şart eğitimdir. Bu anlamda yavrularımızın en güzel şekilde yetiştirilmesi hepimizin ortak hedefidir” dedi.

“Eğitimcilerimizin fedakarca çalışacağına olan güvenimiz tamdır”

Eğitimde amacın, hayat boyu eğitimi benimseyen, modern dünyada söz sahibi olabilen, evrensel değerlerin yanında milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, kendine güvenen, ülkemizi geleceğe taşıyacak nesiller yetiştirmek olduğunu ifade eden Ayhan, “Eğitim ve öğretimin kalitesini artırmak adına eğitimcilerimizin fedakarca çalışacağına olan güvenimiz tamdır. Şüphe yoktur ki yeni nesil sizlerin elinde şekillenecek, geleceğimizin teminatı gençlerimiz sizlerin eseri olacaktır” diye konuştu.

Öğrencilere de seslenen Ayhan, “Bugün bir aradasınız, arkadaşlarınıza kavuşmanın mutluluğu içerisindesiniz. Okulda da öğretmenlerimizin size söylediği sosyal mesafe, maske, temizlik kurallarına en güzel şekilde uyacağınıza eminim” dedi.

Eğitimin ailede başladığını hatırlatan Ayhan, “Tüm ebeveynlerimiz çocuklarımıza iyi bir model olmalı, öğretmenlerimizle iş birliği içerisinde çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmelerine katkı sağlamalı, bizler de bu sürecin takipçileri olmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle 20212022 eğitimöğretim yılının ülkemize ve milletimize hayırlı olması temennisiyle başta öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz olmak üzere tüm eğitim camiasına sağlıklı ve başarılı bir yıl diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından; "Okul Bizleriz" şiiri öğrenciler tarafından okundu. "Hoş Gelişler Ola" şarkısının okul korosu tarafından seslendirilmesinin ardından "Eylül’de Açan Güz Çiçekleri" şiiri okunarak temsili fidan dikimi gerçekleştirildi. 4. sınıf öğrencilerinin 1. sınıf öğrencilerine "Hoş Geldin" hediyesi takdimi sonrası halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi.

1. ve 4. sınıfları gezerek, öğrencilerle sohbet eden Vali Ayhan ve beraberindekiler daha sonra öğretmen odasını da ziyaret etti.

