Sivasspor'da Gaziantep FK hazırlıkları sürüyor



SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 5'inci haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, öğlen saatlerinde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alan pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise tam sahada yapılan çift kale maçla günü tamamladı.

Demir Grup Sivasspor ile Gaziantep FK, 18 Eylül Cumartesi günü saat 13.30'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2021-09-16 16:41:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.