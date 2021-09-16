Sivas’ta vaka sayısı artıyor Sivas’ta 28 Ağustos - 3 Eylül’de her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı 313,58 iken 4-10 Eylül’de 349,12’ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 410 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Covid19 vaka sayılarını açıkladı. Koca’nın açıkladığı verilere göre Sivas’ta vaka sayıları arttı. Kentte 28 Ağustos3 Eylül’de her 100 bin kişide görülen Covid19 vaka sayısı 313,58 iken 410 Eylül’de 349,12’ye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2020 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre 635 bin 889 kişinin yaşadığı Sivas’ta haftalık vaka sayısı 2 bin 250 kişiyi aştı.

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