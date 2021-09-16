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Çalımbay’dan Fenerbahçe’ye sitem! Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay: “Maçlarda zamandan çalmaya çalışan takım olmadık” “Bize mal etmeleri doğru değil”

İHA

Çalımbay’dan Fenerbahçe’ye sitem! Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay: “Maçlarda zamandan çalmaya çalışan takım olmadık” “Bize mal etmeleri doğru değil”

DG Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe’ye sitem etti. Çalımbay, “Biz, maçlarda zamandan çalmaya çalışan bir takım olmadık hiçbir zaman. Hem bizde hem de Fenerbahçe’de zaman zaman sakatlıkla oldu ve oyun durdu. Bunları bize mal etmeleri doğru değil” dedi.
Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamada bulundu.
Çalımbay, ligde geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile güzel bir lig maçı oynadıklarını belirterek, “Maçla ilgili bazı söylemler oldu. Onların yanlış olduğunu düşünüyorum. Biz, maçlarda zamandan çalmaya çalışan bir takım olmadık hiçbir zaman. Biz, her zaman mücadelemizi ortaya koyarız. Hem bizde hem de Fenerbahçe’de zaman zaman sakatlıkla oldu ve oyun durdu. Bunları bize mal etmeleri doğru değil. Öyle bir şey yapmadık çünkü” dedi.

“Tek düşüncemiz Gaziantep maçını kazanmak”
Ligdeki her maçın önemli olduğunu söyleyen Çalımbay, “Ligde oynayacağımız maçlarımız final niteliğinde. Ligde hedeflediğimiz yerlere gelmek istiyorsak bu maçları kazanmalıyız. Önümüzde Gaziantep maçı var. Onlar da iyi transferler yaptılar ve son oynadıkları maçı kazandılar. Tek düşüncemiz kendi sahamızda bu maçı kazanmak” ifadesini kullandı.

“Taraftarımıza ihtiyacımız var”
Taraftara çok ihtiyaçlarının olduğunu kaydeden Çalımbay, “Biraz daha fazla taraftarımızın stadyuma gelmesi lazım. Onların gücü bizim için çok önemli. Biz de takım olarak çok inanıyoruz maçı çok iyi şekilde bitireceğiz. Ligde kolay maç yok. Taraftar desteğini çok iyi kullanan mutlaka daha güçlü olacak” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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