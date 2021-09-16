Altınların sarılı olduğu faturadan sahibi bulundu 



Arife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA) SİVAS'ta imam Halil İbrahim Yüceal'ın (58) cami bahçesinde bulduğu altınlar, üzerine sarılı olduğu faturadan sahibi Durmuş Kaya'ya ulaşılarak teslim edildi.

Yeşilyurt Mahallesi, Çiftlik Caddesi üzerindeki Asr-ı Saadet Camii'nin imamı Halil İbrahim Yüceal, 13 Eylül günü bahçede temizlik yaptığı sırada kağıt buldu. Kağıdı açtığında içinde iki yarım altın olduğunu gören Yüceal, bir süre sahibinin gelmesini bekledi. Kimse gelmeyince polise haber veren Yüceal, altınları tutanakla teslim etti. Altınların sarılı olduğu kağıdın elektrik faturası olduğunu fark eden ekipler, abone numarasından yola çıkarak altınların sahibinin Fatih Mahallesi'nde yaşayan Durmuş Kaya olduğunu belirledi. Altınlar polis merkezine çağırılan Kaya'ya teslim edildi.

Altınlarını teslim alan Durmuş Kaya, "Altınları sardığım faturayla bulmuşlar beni. Nerede kaybettiğimi ben bilmiyordum. Camide namaz kılmıştım. Orada düşmüş. Bulanlardan Allah razı olsun. Torunumun düğünü olacaktı, onun için kullanacaktım" dedi. DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN

2021-09-16 20:23:56



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