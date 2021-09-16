Özlem, kadın sığınmaevine gönderildi, baba ve oğlu sorguda (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



BABA VE OĞLU SERBEST

Özlem İrinsi'nin ifadesinde birlikte yaşadığı Hüseyin'in babası Salih Gökdemir'in kendisini ölümle tehdit ettiğini söylediği öğrenildi. Bu kişilerin evlerinde jandarmanın yaptığı aramada 2 kurusıkı tabanca, 4 mermi, 4 ruhsatsız av tüfeği ile 82 fişek ele geçirildi. Savcılıkta ifadeleri alınan baba-oğul, İrinsi'nin suçlamalarını reddetti. Mahkemeye sevk edilen Hüseyin ve Salih Gökdemir tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ

2021-09-16 20:52:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.