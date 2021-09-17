İştah açıyor, süt verimini arttırıyor, hasadına başlanıldı Sivas’ta 300 dönümlük alana ekimi yapılan ve hayvanlarda iştah ve süt verimini arttıran silajlık mısırın hasadına başlandı

Sivas’ta 300 dönümlük alana ekimi yapılan ve hayvanlarda iştah ve süt verimini arttıran silajlık mısırın hasadına başlandı. Hasat havadan da görüntülendi.

Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Mumcuçiftiliği köyünde vatandaşların birçoğu geçimini mısır üretiminden sağlıyor. Mayıs ayında farklı bölgelerde toplam 300 dönümlük alana ekimi yapılan silajlık mısırlar yeterli olgunluğa erişti. Büyükbaş hayvanların iştah ve süt verimini arttıran silajlık mısırın hasadına da bugünlerde başlandı. Mısır silaj makinası yardımıyla hasat edilen mısırlar paketleme yapılarak satışa sunuluyor. 15 gün sürecek olan silajlık mısır hasadı drone ile havadan görüntülendi.



Rekoltede artış bekleniyor

Çiftçi Mustafa Çamcı, geçen yıla oranla bu yıl rekoltede artış beklediğini belirterek, “5. ayın 15’i gibi mısırı ektik, bu ayda da hasadımızı gerçekleştiriyoruz. Silajlık mısırımızla çiftçilere hitap ediyoruz. Paketlememiz de var. Çiftçilere ve hayvancılıkla uğraşanlara satıyoruz. 300 dönüm gibi bir alanımız var, yaklaşık 1520 gün gibi bir hasat süremiz var. Hayvanda iştah açıyor ve süt verimini arttırıyor. Yani samanla birlikte karıştırılıp hayvana verildiği zaman daha iyi bir şekilde tüketmesini sağlıyor. Rekolte bu yıl daha iyi geçen yıla nazaran. Sebebi ise bizim bakımımız. Geçen yıl 6 ton gibi bir rekoltemiz vardı, bu yıl 89 ton gibi düşünüyoruz. Bizim bölgemizde de kuraklık oldu fakat çok şükür ki bizim sularımız kesilmedi. Pancarlarda falan biraz yaşadık ama mısırda biraz daha avantajlıyız. Devlet Su İşlerinin getirmiş olduğu sulama kanalları var, onlarla sulamamızı gerçekleştiriyoruz. Satışta fiyat konusunda biraz sıkıntılarımız var. Çiftçiler illa ki rağbet gösteriyor. Mısır konusunda tekiz desek yeridir” dedi.

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