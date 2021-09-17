Müftü Akkuş, salgın tedbirlerine uyulmasını istedi Sivas’ta, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Kuran Kurslarında 13 Eylül itibariyle eğitim-öğretim faaliyetleri başladı. Kur’an kurslarını ziyaret eden İl Müftüsü Yusuf Akkuş, öğrencilere salgın tedbirlerine riayet etmeleri gerektiğinde hususunda uyarıda bulundu.

Sivas’ta Covid19 tedbirleri nedeniyle 2020 yılında yüz yüze yapılamayan Kur’an kursu eğitimleri bu yıl 13 Eylül itibariyle yüz yüze yapılmaya başladı. Bu kapsamda Kur’an kurslarını ziyaret eden İl Müftüsü Yusuf Akkuş, öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılını tebrik etti.

Ziyaretler kapsamında ilk olarak Ak Mescit 46 yaş ve ihtiyaç odaklı Kur’an kursunu ziyaret eden Müftü Akkuş, daha sonra Yeğinler Cami Kur’an kursunu ziyaret ederek öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunan Akkuş, öğrencilere salgın tedbirlerine riayet etmesi uyarısında bulunarak, başarılar diledi.

Müftü Akkuş’a ziyaretleri esnasında müftü yardımcısı Muttalip Karataş ve şube müdürü Ziya Soylu da eşlik etti.

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