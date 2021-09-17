Rıza Çalımbay ile Uğur Çiftçi ayak tenisi oynadı

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile deneyimli futbolcu Uğur Çiftçi, antrenman öncesi ayak tenisi oynayarak stres attı.

Süper Lig’in 5. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman öncesi Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile futbolculardan Uğur Çiftçi ayak tenisinde karşı karşıya geldi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı ayak tenisi müsabakasında Çalımbay ile Çiftçi kıyasıya mücadele ederek stres attı.

Kulübün sosyal medya hesapları tarafından da paylaşılan ayak tenisi videosu kısa sürede yüzlerce etkileşim topladı. Kulüp tarafından yayınlanan paylaşıma, “Ayak tenisinde Rıza Çalımbay ile Uğur Çiftçi karşılaştı” notu eklendi.

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