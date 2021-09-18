Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 5. haftasında DG Sivasspor, Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 10 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
20. dakikada Pedro’nun pasında sağ kanatta topla buluşan Henrique'nin ortasında ceza sahası içinde Yatabare kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 10
30. dakikada Ahmet’in pasında ceza sahası içinde topla bulaşan Henrique'nin şutunu kaleci Günay kornere çeldi.
33. dakikada Gradel'in ortasında ceza sahası içinde Yatabare'nin kafa vuruşunu savunma uzaklaştırdı.
Stat: Yeri 4 Eylül
Hakemler: Atilla Karaoğlan xxx, Erdinç Sezertam xxx, Mehmet Kısal xxx
DG Sivasspor: Muammer xx, Uğur xx, Caner xx, Goutas xx, Ahmet xx, Cofie xx, Fajr xx, Hakan xx, Gradel xx, Yatabare xxx, Henrique xxx
Yedekler: Ali, Sefa, Garcia, Camara, Erdoğan, Kerem, Koray, Azubuike, Ziya, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Gaziantep FK: Günay xx, Caulker xx, Djilobodji xx, Kitsiou xx, Mendyl xx, Merkel xx, Jefferson x (Tapia dk. 35 xx), El Messaoudi xx, Recep xx, Dicko xx, Muhammet xx
Yedekler: Mustafa, Toşca, Kenan, Halil, Ertuğrul, Oğuz, Doğan, Borven, Victor
Teknik Direktör: Erol Bulut
Gol: Yatabare (dk. 21) (DG Sivasspor)
Sarı kart: Ahmet (DG Sivasspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.