Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 5. haftasında DG Sivasspor, sahasında Gaizantep FK ile 11 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Gradel'in ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Hakan'ın sert şutu direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
58. dakikada Sagal’ın ortasında defanstan dönen topa Recep'in vuruşunda kaleci Muammer meşin yuvarlağı kontrol etti.
77. dakikada sağ kanattan Sagal'ın ortasında ceza sahası içinde Figueiredo'nun kafa vuruşunda top kaleyi bulmadı.
90+3. dakikada Halil İbrahim'in ortasında kaleci ile karşı karşıya kalan Vitor kafayla topu ağlara yoladı. 11
Stat: Yeri 4 Eylül
Hakemler: Atilla Karaoğlan xxx, Erdinç Sezertam xxx, Mehmet Kısal xxx
DG Sivasspor: Muammer xx, Uğur xx, Caner xx, Goutas xx, Ahmet xx, Cofie xx, Fajr xx, Hakan xx (Azubuike dk. 80 ?), Gradel xx (Erdoğan dk. 69 x), Yatabare xxx (Ziya dk. 86 ?), Henrique xxx (Sefa dk. 80 ?)
Yedekler: Ali, Garcia, Camara, Kerem, Koray, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Gaziantep FK: Günay xx, Caulker xx, Djilobodji xx, Kitsiou xx, Mendyl xx (Halil dk. 67 xx), Merkel xx (Doğan dk.75 xx), Jefferson x (Tapia dk. 35 xx), El Messaoudi x (Vitor dk. 66 xxx), Recep xx, Dicko xx, Muhammet xx
Yedekler: Mustafa, Toşca, Kenan, Ertuğrul, Oğuz, Doğan, Borven
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Yatabare (dk. 21) (DG Sivasspor), Vitor (dk. 90+3) (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Ahmet, Muammer (D.G Sivasspor)
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.