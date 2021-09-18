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Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)

İHA

Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 5. haftasında DG Sivasspor, sahasında Gaizantep FK ile 11 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Gradel'in ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Hakan'ın sert şutu direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
58. dakikada Sagal’ın ortasında defanstan dönen topa Recep'in vuruşunda kaleci Muammer meşin yuvarlağı kontrol etti.
77. dakikada sağ kanattan Sagal'ın ortasında ceza sahası içinde Figueiredo'nun kafa vuruşunda top kaleyi bulmadı.
90+3. dakikada Halil İbrahim'in ortasında kaleci ile karşı karşıya kalan Vitor kafayla topu ağlara yoladı. 11

Stat: Yeri 4 Eylül
Hakemler: Atilla Karaoğlan xxx, Erdinç Sezertam xxx, Mehmet Kısal xxx
DG Sivasspor: Muammer xx, Uğur xx, Caner xx, Goutas xx, Ahmet xx, Cofie xx, Fajr xx, Hakan xx (Azubuike dk. 80 ?), Gradel xx (Erdoğan dk. 69 x), Yatabare xxx (Ziya dk. 86 ?), Henrique xxx (Sefa dk. 80 ?)
Yedekler: Ali, Garcia, Camara, Kerem, Koray, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Gaziantep FK: Günay xx, Caulker xx, Djilobodji xx, Kitsiou xx, Mendyl xx (Halil dk. 67 xx), Merkel xx (Doğan dk.75 xx), Jefferson x (Tapia dk. 35 xx), El Messaoudi x (Vitor dk. 66 xxx), Recep xx, Dicko xx, Muhammet xx
Yedekler: Mustafa, Toşca, Kenan, Ertuğrul, Oğuz, Doğan, Borven
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Yatabare (dk. 21) (DG Sivasspor), Vitor (dk. 90+3) (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Ahmet, Muammer (D.G Sivasspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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