Sivasspor ligdeki üçüncü beraberliğini aldı

Gaziantep FK ile Süper Lig’de 5. maçına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki üçüncü beraberliğini elde etti.
Sivasspor, Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig’de 5. maçına çıktı. Sahadan 11 eşitlikle ayrılan kırmızıbeyazlılar, ligde bu sezon üçüncü beraberliğini elde etti.
Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Sivasspor, ligin 1. haftasında sahasında Konyaspor'a 10, 2. haftada ise deplasmanda Trabzonspor'a 21 yenilmişti. Kırmızıbeyazlılar 3. haftada sahasında Göztepe ile 22 berabere, 4. haftada da deplasmanda Fenerbahçe ile 11 berabere kalmıştı.
Sivasspor, ligin 6. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.