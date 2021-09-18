Sivas Belediyespor, Maraş maçının taktiğini çalıştı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 3. hafta maçında yarın Kahramanmaraşspor’u konuk edecek olan Sivas Belediyespor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları yönetiminde Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri’nde yapılan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Yeşilbeyazlılar idmana koşu ile başladı. Daha sonra 5’e 2 top kapma, pas ve şut çalışması yapan Sivas Belediyespor, idmanın son bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirdi. İdmanın ardından kulüp tesislerinde kampa giren yeşilbeyazlı ekip, maç saatini beklemeye başladı.
Sivas Belediyespor ile Kahramanmaraşspor yarın saat 15.00’da karşı karşıya gelecek. Mücadelede Ayberk Demirbaş düdük çalacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.