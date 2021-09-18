Pınar Dağdelen'den müzik ziyafeti

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Ünlü Halk Müziği Sanatçısı Pınar Dağdelen memleketi Sivas’ta sahne aldı.

Sivas Belediyesi halk konserleri devam ediyor. Bu kapsamda Sivaslı ünlü Halk Müziği Sanatçısı Pınar Dağdelen sevenleriyle buluştu. Dağdelen, Alibaba Mahallesi Aşık Veysel Bulvarı üzerinde kurulan sahnede vatandaşlara müzik ziyafeti sundu. Vatandaşlar konsere yoğun ilgi gösterdi. Konserde pandemi döneminde olumsuz günler vatandaşlar keyifli anlar yaşadı. Dağdelen, uzun bir aradan sonra hayranları ile buluşmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

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