Süper Lig’in 5. haftasında sahasında Gaziantep FK ile 11 berabere kalan DG Sivasspor’un galibiyet hasreti 5 maça çıktı.
Süper Lig’de en son geçen sezon Kasımpaşa’yı iç sahada 21 mağlup eden Sivasspor, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 5 Süper Lig maçında da galip gelemedi. Söz konusu müsabakanın ardından sahasında Konyaspor’a 10, deplasmanda Trabzonspor’a 21 yenilen Sivasspor, 3. haftada Göztepe ile evinde 22 ve 4. haftada deplasmanda Fenerbahçe ile 11 berabere kaldı. Yiğidolar dün de sahasında Gaziantep FK ile 11 berabere kalarak galibiyet hasretini sonlandıramadı.
Yiğidolar, ligin 6. haftasında ise deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. 21 Eylül Salı günü Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak olan maç saat 20.00’da başlayacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.