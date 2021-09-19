Bakan Soylu şehit annesinin cenazesine katıldı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sivas’ta şehit annesinin cenaze namazına katıldı

İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı' listeden çıkardı ama... Bu nasıl izin?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sivas programında, şehit annesinin cenazesine katıldı.

Bakan Soylu, 1997 yılında Tunceli’de bölücü terör unsurları ile girilen çatışmada şehit olan Er Muammer Şafak’ın annesi Zeynep Şafak’ın cenaze namazına katıldı. Cenaze namazı öğle namazının ardından Ayyıldız Camisi'nde kılındı. Soylu, şehit babasına ve yakınlarına başsağlığı dileyerek, kılınan namazın ardından tabutu taşıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.