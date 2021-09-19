Sivasspor kalesini gole kapatamıyor!

Süper Lig’in 5. haftasında sahasında Gaziantep FK ile 11 berabere kalan DG Sivasspor, elde edilen bir puana rağmen kalesini yine gole kapatamadı.

Sivasspor, bu sezon ligde oynadığı son 5 maçta da ağlarında gol gördü. Süper Lig’de geride kalan 5 haftada yalnızca 2 mağlubiyet, 3 beraberlik alan ve 3 puanla 17. sırada bulunan Sivasspor, savunma hattında kötü bir grafik çiziyor. Geçtiğimiz sezon hem ligin hem de Avrupa’nın en az gol yiyen takımları arasında bulunan kırmızıbeyazlılar, bu sezon ise kalesini gole kapatmakta zorlanıyor.



Son 5 maçta 7 gol yedi

Sivasspor, ligdeki bu sezon oynadığı son 5 maçında da ağlarında gol gördü. Sivas temsilcisi, söz konusu süreçte Konyaspor, Trabzonspor, Göztepe, Fenerbahçe ve Gaziantep FK ile karşılaştı. Kırmızıbeyazlı takım, bu maçlarda toplam 7 gole engel olamadı.

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