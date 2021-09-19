Bakan Soylu, Sivas'ta şehit annesinin cenazesine katıldı



Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA) İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Sivas'ta Şehit Jandarma Er Muammer Şafak'ın vefat eden annesi Zeynep Şafak'ın cenaze namazına katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve programlara katılmak üzere hava yolu ile Sivas'a geldi. Nuri Demirağ Havalimanı'nda Vali Salih Ayhan ve il protokolü tarafından karşılanan Bakanı Soylu ilk olarak Güvenlik Toplantısı'na katıldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Bakan Soylu´nun yanı sıra Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Jandarma İstihbarat Başkanı Tuğgeneral Aykut Tanrıverdi, Jandarma Asayiş Başkanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanı Hakkı Seydioğulları, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı Hasan Yiğit ve Bakan Danışmanı Uğur Sezer katıldı.

Bakan Soylu ve beraberindekiler toplantının ardından 1997 yılında Tunceli´de şehit olan Jandarma Er Muammer Şafak´ın rahatsızlığı nedeniyle dün hayatını kaybeden annesi Zeynep Şafak'ın cenaze cenaze namazına katıldı. Ay-Yıldız Camisi'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Bakan Soylu aileye başsağlığı diledi.

Bakan Soylu daha sonra Sivas Valiliği tarafından yaptırılan Çocuk Trafik Eğitim Parkı´nı ziyaret etti. Bakan Soylu burada çocuklarla bir araya gelerek sohbet etti. Çocukların trafik eğitimine de katılan Bakan Soylu ardından kentte bir düğün salonunda düzenlenen 19 Eylül Gaziler Günü programında kentteki gaziler ve yakınları ile bir araya geldi.DHA-Politika Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ

2021-09-19 16:07:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.