Yeni Malatyaspor ile Sivasspor 9. randevuda

Süper Lig’in 6. haftasında karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor ile DG Sivasspor 9. kez birbirlerine rakip olacak.

Süper Lig’in 6. haftasında Sivasspor, Yeni Malatyaspor’a konuk olacak. İki takım, yarın oynanacak olan maçla birlikte 9. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 8 maçın 4'ünden Sivasspor, 2’sinden de Yeni Malatyaspor galibiyetle ayrılırken, 2 maç beraberlikle sona erdi. Sivasspor ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan karşılaşmalarda taraflar 23 kez gol sevinci yaşadı. Sivasspor 8 maçta rakip fileleri 14 kez havalandırırken, kalesinde ise 9 gol gördü.

Sivasspor ve Yeni Malatyaspor son olarak geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında karşılaşmış, maç 10 Sivasspor’un üstünlüğü ile sona ermişti.

Sivasspor ile Yeni Malatyaspor arasında ligde geride kalan 8 maçta alınan skorlar şöyle:



20172018 Sezonu

SivassporYeni Malatyaspor: 20

Yeni MalatyasporSivasspor: 10



20182019 Sezonu

Yeni MalatyasporSivasspor: 44

SivassporYeni Malatyaspor: 20



20192020 Sezonu

Yeni MalatyasporSivasspor: 13

SivassporYeni Malatyaspor: 01



20202021 Sezonu

Yeni MalatyasporSivasspor: 22

SivassporYeni Malatyaspor: 10

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