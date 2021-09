Maraş’tan dondurma gelmedi, Hilmi Başkan baklava ikram etti Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin 17 yaşındaki lise öğrencisinin sosyal medya çağrısına duyarsız kalmadı, öğrenciyi okulda ziyaret eden Bilgin öğrencileri baklava ikram etti

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin 17 yaşındaki lise öğrencisinin sosyal medya çağrısına duyarsız kalmadı, öğrenciyi okulda ziyaret eden Bilgin öğrencileri baklava ikram etti.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, sosyal medya aracılığı ile kendinden tatlı talep eden 12. Sınıf öğrencisi Kayra Belinay Kınaş’ı kırmadı. Bilgin, öğrencinin isteğini yerine getirmek üzere öğrenim gördüğü Halis Gülle Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Bilgin, öğrencilere kendi elleriyle tatlı ikramında bulundu. Sınıfları tek tek ziyaret eden Bilgin, diğer sınıflarda öğrenim gören gençlerle de sohbet ederek tatlı ikram etti.

Bilgin ayrıca öğrencilere Yavuz Bahadıroğlu’nun kaleme aldığı ‘İnancın Zaferi Çanakkale’ kitabını hediye etti.

Okul gezisi esnasında gençlerin masa tenisi davetini de yanıtsız bırakmayan Başkan Bilgin, daha sonra okul bahçesindeki öğrencileri ziyaret ederek istek ve taleplerini dinledi.

Sosyal medya üzerinden başkandan talepte bulunan Kayra Belinay Kınaş isimli öğrenci yaptığı açıklamada; “Biz pandemi dönemindeyken evde çok sıkıldık diye her şehrin valisi bizlere sözler vermişti. Kahramanmaraş Valisi dondurma göndereceğiz demişti ama öyle bir şey olmadı. Sonra ben de ‘Hani Malatya kayısıları, Maraş dondurmaları, 40 dk teneffüsler. Bize bir söz vermiştiniz’ diye tweet attım. Hilmi Bilgin Başkanımızı etiketledim. Sonra o da bana özel mesaj olarak döndü. ‘Benim öyle bir sözüm yoktu ama ben size gönderebilirim’ dedi. Ben de çok seviniriz dedim. Ne istediğimizi sordu, Antep Fıstlıklı baklava isteriz dedim, sağ olsun bizi hiç kırmadı ve okulumuza gönderdi. Belediye Başkanımız okulumuza geldi. Çok güzel bir şekilde karşıladık. Bizlerle sohbet etti tatlı ikramında bulundu. Bu ince davranışından dolayı çok mutlu olduk kendisine teşekkür ediyorum.” dedi.

Bilgin ise, “Milli Eğitim Bakanlığımız, Milli Eğitim müdürlüğümüz ve okullarımız güçlü ama biz yerel yönetimler olarak ne yapmamız gerekiyorsa elimizden gelen her türlü yapıyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren hep şunu söyledik, eğitimin ve eğitim camiasının emrindeyiz yeter ki çocuklarımızı iyi yetiştirelim. Çocuklarımızı devletine milletine hizmet edecek özgüvenli bir gençlik yetiştirelim derdindeyiz. Bizde karınca kararınca ufak tefek ne olursa olsun okullarımızın, öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin her zaman yanındayız yanında olmaya devam edeceğiz. ”dedi.

