Belinay sosyal medyadan istedi, başkan okuldaki öğrencilere tatlı ikram etti



SİVAS, (DHA)SİVAS Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, sosyal medyadan kendisinden tatlı isteyen lise öğrencisi Kayra Belinay Kınaş´ın (17) okulunu ziyaret edip öğrencilere baklava ikram etti.

2021-2022 eğitim öğretim yılının açılmasıyla Halis Gülle Anaolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Kayra Belinay Kınaş, sosyal medyada, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'den tatlı istedi. Bilgin de Kınaş'ın talebini yerine getirerek, eğitim gördüğü Halis Gülle Anadolu Lisesi'ni ziyaret edip sınıfları tek tek gezdi, öğrencilere baklava ikram etti. Bilgin, öğrencilere, Yavuz Bahadıroğlu'nun 'İnancın Zaferi Çanakkale' adlı kitabını da hediye etti.

Başkan Bilgin, "Çocuklarımızı, devletine, milletine hizmet edecek özgüvenli bir gençlik yetiştirelim derdindeyiz. Biz de karınca kararınca, ufak tefek ne olursa olsun okullarımızın, öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'ÇOK MUTLU OLDUK'

Kayra Belinay Kınaş da daha önce sosyal medyadan, kentlerin öne çıkan lezzetlerinin farklı illerde okullarda öğrencilere ikram edileceği paylaşımlarının yapıldığını belirterek, "Ben de 'Hani Malatya kayısıları, Maraş dondurmaları? 40 dk teneffüsler. 'Bize bir söz vermiştiniz.' diye tweet attım. Hilmi Bilgin başkanımızı etiketledim. Sonra o da bana özel mesaj olarak döndü. 'Benim öyle bir sözüm yoktu ama ben size gönderebilirim' dedi. Ben de 'çok seviniriz' dedim. Ne istediğimizi sordu, 'fıstıklı baklava isteriz' dedim, sağ olsun bizi hiç kırmadı ve okulumuza baklava gönderdi. Belediye Başkanımız da okulumuza geldi, çok güzel bir şekilde karşıladık. Bizlerle sohbet etti, tatlı ikramında bulundu. Bu ince davranışından dolayı çok mutlu olduk, kendisine teşekkür ediyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2021-09-20 14:14:07



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