Alzheimer kadınlarda daha sık görülüyor

Halk arasında “unutkanlık hastalığı” olarak bilinen alzheimera yakalananların sayısı, her geçen gün artıyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doç. Dr. Aslı Bolayır, 21 Eylül Alzheimer Günü nedeniyle yaptığı açıklamada hastalığa yakalananların sayısının her geçen yıl attığını belirtti.

Türkiye’de 1 milyon civarı vaka var

Doç. Dr. Bolayır, alzheimer hastalığının, sıklıkla ileri yaşlarda ortaya çıkan, beynin bazı kısımlarının zamanla hasarlanması sonucu, başta hafıza olmak üzere tüm bilişsel faaliyetler, günlük işlevler ve davranışlarda bozulma ile kendini gösterdiğini söyledi. Şu anda, dünya genelinde 40 milyona yakın alzheimer hastası olduğunu belirten Doç. Dr. Bolayır Türkiye’de bu sayının 600 bin ilâ 1 milyon arasında olduğunun tahmin edildiğini söyledi.

Öğrenmeye engel oluyor

Alzheimer hastalarında, başlangıç süresinde öğrenme ve bellekte bozulmalar olduğunu kaydeden Doç. Dr. Bolayır, “Alzheimer hastalığı öncelikle gündelik hayatı etkileyecek tarzda unutkanlıklarla başlamaktadır. Doktor ile hasta görüşmesi sonrasında yapılacak nöropskiyatrik testler hastalığın varlığı, yokluğu hangi tip demans olduğu tespit edilmekte. Alzheimer hastalığı mevcut ise yapılan testler, hastalığın hangi evrede olduğu hakkında bilgiler verir. En bilinen bunama tarama testi, Mini Mental Durum Testi’dir. Bu test ile hastaya zaman, mekân, öğrenme, sayısal işlem, öğrendiğini hatırlama, isimlendirme, cümle yazma ve görsel bellek muayenesi yapılır. Bunun dışında hastaya uygulanacak nörofizyolojik ve radyolojik incelemelerle alzheimer hastalığı tanısı kesinleştirilir.” şeklinde konuştu.

Kadınlarda daha sık görülüyor

Bolayır hastalığın kadınlarda daha sık görüldüğünün altını çizerek, “Zihinsel ve fiziksel olarak aktif kalma, düzenli egzersiz, tansiyonu ve şekeri normal düzeyde tutma, sebze ve meyve tüketimini arttırma (Akdeniz tipi diyet), kaza sonucu oluşabilecek kafa yaralanmalarına karşı korunma ile alkol ve sigarayı bırakma önerilmektedir” diye konuştu.

Geri dönüşü yok

Alzheimer hastalığının geri dönüşü olmayan bir hastalık olduğunu ve kesin tedavisinin bulunmadığını belirten Dr. Bolayır erken ve doğru tanı büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Hastalığa erken tanı konulması ile alzheimer hastaları kadar hasta yakınlarının da yaşam kalitesi artmakta, hastalığa ait tedavi masrafları da azaltmaktadır. Bu nedenle 21 Eylül Alzheimer Günü vesilesiyle hafıza bozukluğu başta olmak üzere yukarıda bahsettiğimiz belirtilere sahip olan hastaların erken aşamada bir Nöroloji uzmanına başvurmalarının önemini bir kez daha vurgulamak istiyoruz” şeklinde konuştu.

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