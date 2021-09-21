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Sivas’ta öğretmenlere robotik kodlama kursu verilmeye başlandı Sivas’ta imam hatip ortaokulu ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlere yönelik robotik kodlama alanında hizmet içi eğitim kursu verilmeye başlandı.

İHA

Sivas’ta öğretmenlere robotik kodlama kursu verilmeye başlandı Sivas’ta imam hatip ortaokulu ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlere yönelik robotik kodlama alanında hizmet içi eğitim kursu verilmeye başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce yürütülen "İmam Hatip, İnovasyon, STEM, Atölye, Robotik" (HİSAR) Projesi kapsamında Sivas'ta imam hatip ortaokulu ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlere yönelik robotik kodlama alanında hizmet içi eğitim kursu başlatıldı.
Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Elçibey İmam Hatip Ortaokulu’nda gerçekleştirilen eğitimlere katılan öğretmenleri ziyaret ederek başarılar diledi. Aslan'a Şube Müdürleri Bekir Dal, Fatih Aydın ve Muhammed Alpaslan Ünal da eşlik etti.
Proje kapsamında yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi veren Şube Müdürü Bekir Dal, ilk olarak 10 öğretmenin eğitici eğitimine katıldığını belirterek eğitici eğitimi sürecinin tamamlanması ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde il genelindeki ortaokul ve imam hatip ortaokullarında görevli 600 öğretmene yönelik 15'şerli gruplar halinde hizmet içi eğitim kursu başlatıldığını belirtti. Dal, il merkezindeki eğitimlerin 20212022 eğitimöğretim yılı sonuna kadar aynı okulda devam edeceğini söyledi.
İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ise teknolojinin hızla ve sürekli geliştiği bir çağda geleceğe yön verecek olan nesillerin de teknolojiyi kullanabilen, geliştirebilen ve üretebilen becerilere sahip olması gerektiğine vurgu yaptı. Aslan; "Geleceğimizin mimarı olan öğretmenlerimizin bu alanda kendilerini geliştirmesi çok önemli. Sizler, burada edindiğiniz bilgilerle öğrencilerimize yeni ufuklar açacak, teknoloji alanındaki becerilerinin gelişmesine katkı sağlayacaksınız. O nedenle bu eğitimlere katıldığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Aslan, daha sonra şube müdürleriyle birlikte Milli Eğitim Müdürlüğünce temin edilen Arduino setlerini öğretmenlere takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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