Yeni Malatyaspor-Sivasspor maçının VAR’ı Erkan Engin

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DG Sivasspor’un bugün deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Erkan Engin oldu.

Süper Lig’in 6. haftasında Sivasspor, Yeni Malatyaspor’a konuk olacak. Saat 20.00’da başlayacak mücadelede hakem Erkan Özdamar düdük çalacak. Özdamar’ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Candaş Elbil yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Yiğit Arslan olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak. Engin’e, AVAR olarak Oğuzhan Uğurlu eşlik edecek.

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