Sivasspor ligdeki ilk galibiyetini aldı

Yeni Malatyaspor ile Süper Lig’de 6. maçına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki ilk galibiyetini elde etti.
Sivasspor, Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig’de 6. maçına çıktı. Sahadan 10 üstünlükle ayrılan kırmızıbeyazlılar, ligde bu sezon ilk galibiyetini hanesine yazdırdı.
Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Sivasspor, ligin 1. haftasında sahasında Konyaspor'a 10, 2. haftada ise deplasmanda Trabzonspor'a 21 yenilmişti. Kırmızıbeyazlılar 3. haftada sahasında Göztepe ile 22 berabere, 4. haftada deplasmanda Fenerbahçe ile 11 ve 5. haftada da sahasında Gaziantep FK 11 berabere kalmıştı.
Sivasspor, ligin 7. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.
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