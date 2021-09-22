Sivas’a dereceyle döndüler Sivas Hacı Mehmet Sabancı Anadolu Lisesi Hava Sporları Kulübü öğretmen ve öğrencileri, Manisa’da gerçekleştirilen Hava Modelciliği Türkiye şampiyonalarında Türkiye 2’ncisi oldu.

Sivas Hacı Mehmet Sabancı Anadolu Lisesi Hava Sporları Kulübü öğretmen ve öğrencileri, Manisa’da gerçekleştirilen Hava Modelciliği Türkiye şampiyonalarında derece elde etti.

Okul Müdürü Savaş Korkmaz, derece elde eden öğretmen ve öğrencilerle birlikte Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan'ı ziyaret etti.

Şampiyona ve elde edilen dereceler hakkında Aslan'a bilgi veren Korkmaz, "Manisa'da gerçekleştirilen FF Hava Modelciliği Türkiye Şampiyonası genel klasmanda biyoloji öğretmeni ve takım antrenörü Hüseyin Tecer Türkiye 2'nciliği, kulüp öğrencisi Ela Cila Büyük Kadınlar, Hamide Acungil ise Genç Kadınlar kategorisinde Türkiye 2'nciliğini elde etti. Eskişehir'de düzenlenen FF Hava Modelciliği Türkiye Şampiyonası 2. etabında ise Büyük Erkekler kategorisinde kulüp öğrencisi Ahmet Turan Kelek Türkiye 3'üncüsü oldu" dedi.

Dereceye giren öğretmen ve öğrencilerin 67 Kasım’da İstanbul'da gerçekleştirilecek Hava Modelciliği Türkiye Şampiyonasına katılacaklarını belirten Korkmaz, burada dereceye girecek öğrencilerin ise milli takım seçmelerine katılma hakkı elde edeceğini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ise öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Bir süre öğrencilerle sohbet eden Aslan, öğrencilerin çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

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