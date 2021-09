Sivas pastırması tescil yolunda Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu: “En iyi pastırma Sivas’ın”

Lezzet ve tadıyla damakları çatlatan Sivas pastırmasının coğrafi işaret kapsamına alınması için Türk Patent Enstitüsüne başvuruda bulunuldu.

Kendine has lezzeti ve tadıyla yiyenleri mest eden Sivas pastırması tescil yolunda. Doğal olarak beslenen hayvanların etini kullanmaya gayret gösteren Sivaslılar, sofraları süsleyen Sivas pastırmasının lezzeti konusunda da iddialı. Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu Sivas pastırmasının coğrafi işaret tescili için başvuruda bulunduklarını söyledi. Denetim aşamasında olan Sivas Pastırmasının ilerleyen günlerde tescillenmesi bekleniyor.



“Türkiye’nin her yerinde bizim ustalarımız var”

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Türkiye’nin her tarafında Sivaslı pastırma ustalarının olduğunu söyleyerek, “Pastırmanın eti birinci kalite olmazsa pastırma olmaz. Lezzet anlamında değişiklikler var, bu da yapan usta ile ve hayvanın meralarda yediği otla alakalı. Bütün pastırmalar kalitelidir. Bizim Sivas pastırmasını yapan ustalar Sivas’ın Kızılcaköy’ün de yetişmişlerdir. Türkiye’nin her tarafında, bütün kombinelerde bizim ustalarımız vardır. Emekçi dediğimiz insanlar onlardır. Onların sayesinde bu pastırmacılık çok gelişti. Kayseri başta olmak üzere bu işin patronluğunu yapan fabrikalar kuruldu. Kastamonu, Afyon ve Adapazarı ve Sivas’ta var. Sivas daha önce ustalıklarla kendini övünüyordu. Şimdi Sivas’ta da 10 taneye yakın pastırma fabrikası var. Biz bu işten çok memnunuz ve yakın zamanda bu işi daha da geliştireceğiz. Ticari anlamda büyük şehirlere açılmaya başladık” dedi.



“Coğrafi işaret tescili için başvuru yaptık”

Hastaoğlu, coğrafi işaret tescili için başvuru yaptıklarını söyleyerek, “Sivas Ticaret Borsası olarak Sivas pastırmasının coğrafi işaret tescili için başvuru yaptık. Şuanda denetim aşamasında. Yakın zamanda sonuçlanınca Sivas’ımız adına bir tescilli ürün daha oluşacak. Bundan sonraki üretilecek tüm pastırmalar bu standartta olacak. Sivas pastırmasının diğerlerine göre bir özelliği var. Meralardaki ot çeşitliliği lezzete ayrı bir haz verir. Sivas pastırmasında toz çemen kullanır. Tuz da çok önemli pastırmada, Türkiye’de olmayan fadlum tuzumuz var. Fadlum Köyü’nün olduğu bölgede üretilen tuz var. Karınca başı büyüklüğündedir. Bu tuzu pastırmada kullanarak süper bir kaliteyi yakalamış durumdayız” diye konuştu.



“En iyi pastırma Sivas’ındır”

Abdulkadir Hastaoğlu, en iyi pastırmanın Sivas’a ait olduğuna değinerek, “En iyi pastırma Sivas’ındır. Herkes kendi ilini söyler biz de tabii ki kendi ilimizi söylüyoruz ve buna güvenerek coğrafi işaret tescili için müracaatımızı yaptık. Ürünümüze güvenmesek bu girişimde bulunmayız. Her ne kadar Kayseri ve Kastamonu olsa dahi biz bu işin en başı olan imalatında, merasında, et imalatında ve hepsinde varız. Ticari olarak çok fazla ileriye gidemesek de kalite olarak bir numara Sivas diyorum. Fiyatlarımız da çok fazla artmadı. Normal seyrinde devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.