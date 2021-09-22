Sivasspor ilk kez gol yemedi

DG Sivasspor, Yeni Malatyaspor’u 10 mağlup ederek bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçını gol yemeden tamamladı.

Süper Lig’in 6. haftasında Sivasspor deplasmanda Yeni Malatyaspor’u Dimitris Goutas’ın golüyle 10 mağlup etti. Kırmızıbeyazlılar aldığı bu skorla bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçını gol yemeden kapatmış oldu.

Yiğidolar daha önce Konyaspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK’dan 1’er gol yemiş, Trabzonspor ve Göztepe’den ise kalesinde 2 gol görmüştü.

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