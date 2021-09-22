Sivasspor ara vermeden Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig’de dün Yeni Malatyaspor ile karşılaşan ve rakibini 10 mağlup eden Sivasspor, ara vermeden Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına start verdi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak saat 13.30'da başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Yeni Malatyaspor maçında 90 dakika forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı. Diğer sporcular ise; ısınma hareketleriyle idmana başladı. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise dar alan pas çalışması ile çift kale maç yaptı.

Kırmızıbeyazlılar yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Fatih Karagümrük 25 Eylül Cumartesi günü saat 13.30'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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