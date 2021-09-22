Çalımbay: "Karagümrük maçı bizim için çok önemli" Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “Bu maçı çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor” “Bu sene kötü takım yok”

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligin 7. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacakları maça ilişkin konuştu. Çalımbay, “Karagümrük maçı bizim için çok önemli. İyi ve ters bir takım. Çok dikkat etmemiz gereken bir takım. Kendi sahamızda oynayacağımız bu maçı çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor” dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamada bulundu. 10 kazandıkları Yeni Malatyaspor maçını değerlendirerek sözlerine başlayan Çalımbay, “İlk galibiyet geç geldi ama bundan önceki oynadığımız maçlarımızda hakikaten kötü oynamadık. İyi oynadığımız maçlar vardı ama bunu skora yansıtamadık. Avrupa kupaları bittikten sonra biz ligimize döndük. Bizim için ilk başlangıç maçımız Fenerbahçe maçıydı. Fenerbahçe maçını iyi bir şekilde atlattık. Buradaki Gaziantep maçında da kötü oynamadık, iyi oynadık. Beklemediğimiz bir anca gol yedik son dakikalarda. Bunlar olabilir, futbolun içerisinde olan şeyler ama son oynadığımız Malatya maçında kazanmamız için ne gerekiyorsa yapmamız lazımdı. Böyle de bir galibiyete ihtiyacımız vardı” diye konuştu.



“Zor bir maç olacak”

Süper Lig’in 7. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacakları maçı kazanmak istediklerini söyleyen Çalımbay, “Biz sadece 1 tane galibiyet aldık. Önümüzde çok maçlar var. Bizim düşüncemiz bu hafta oynadığımız Malatya maçıydı. Oynayacağımız Karagümrük ve Beşiktaş maçı da bizim için çok önemli. Bu maçlardan mutlaka iyi bir şekilde ayrılmamız gerekiyor. İkisini atlattık, şimdi Karagümrük maçı bizim için çok önemli. İyi ve ters bir takım. Çok dikkat etmemiz gereken bir takım. Kendi sahamızda oynayacağımız bu maçı çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor ki Malatya maçının galibiyet değeri daha da artsın. Ondan sonra Beşiktaş ile oynayacağız. O maç da zor çok geçecek. O yüzden bizim açımızdan zor bir maç olacak. Bütün amacımız bizim Anadolu takımı olarak geçen sezonki gibi bu senede ligi iyi bir şekilde tamamlamak istiyoruz” dedi.



“Bu sene lig zor”

Bu sene ligin çok zor olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, şöyle devam etti:

“Biraz sıkıntılar yaşadık. Bundan sonra daha dikkatli olacağız. Daha iyi çalışacağız ama bu sene lig zor. Kötü takım yok gibi, herkes düzenli oynuyor, iyi transferler yaptı. Onun için zor bir lig olacak, hazırlıklı olmamız gerekiyor. Yönümüzü çizmemiz ve belirlememiz gerekiyor. Ben takımımdan ve oyuncularımdan çok memnunum.”



Taraftarlara çağrı

Son olarak taraftarlara çok ihtiyaçlarının olduğunu kaydeden Çalımbay, “Biz önemli bir maç kazandık. Bunun arkasını getirmemiz gerekiyor mutlaka. Taraftara çok ihtiyacımız var. Çok az taraftara maç oynuyoruz, taraftarımızın çoğalması gerekiyor. Biz taraftarımızın desteğiyle çok iyi şeyler yaparız, bundan önce yaptığımız gibi. Son 2 senedir Sivasspor takımı çok başarılı grafik çiziyor, 2 senedir Avrupa’ya gidiyor. Çok güzel şeyler yapıyor. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Devam ettirmemiz için bir bütün olmamız gerekiyor. Futbolcular, taraftar, yönetim hep berabere kenetlenirsek o zaman çok güzel şeyler yaparız. Ben hangi maç olursa olsun takımıma sonuna kadar güveniyorum. İnşallah ligi istediğimiz güzel bir yerde bitireceğiz” ifadelerini kullandı.

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