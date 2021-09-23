Aslan, Ulaş’ta öğretmen ve öğrencilerle buluştu Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi ile Ulaş İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Ulaş'ta öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

İlk olarak Ulaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret eden Aslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül ve kurum idarecileri ile bir süre sohbet etti.

İlçenin eğitim durumu hakkında Gül'den bilgi alan Aslan, daha sonra Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Okul Müdürü Ali Işıkver ve öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet eden Aslan, öğretmenlerin görüş, öneri ve taleplerini dinledi. Aslan; “Biz bir aileyiz. Büyük bir ekibiz. El ele, gönül gönüle vererek geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en iyi eğitimi alabilmeleri için gayret göstereceğiz. Sizlerin huzurlu, mutlu olmadığı bir ortamda başarılı olmamız mümkün değil. Onun için sık sık öğretmenlerimizle bir araya gelerek sohbet ediyor, görüş alışverişinde bulunuyoruz" dedi.

Derslerinize iyi çalışın

Daha sonra Gül ile birlikte sınıfları ziyaret eden Aslan, öğrencilerle sohbet ederek nasihatlerde bulundu. Teknolojinin hızla geliştiğini ve hayatın her alanında kullanıldığını belirten Aslan, "Elbette ki teknolojiyi kullanacak ve faydalanacaksınız. Ama teknoloji ile birlikte hayatımıza giren bazı şeyler bizleri sorumluluklarımızdan alıkoymamalı. Zaman hızla akıp geçiyor ve her şeyin olması gereken bir zaman dilimi var. Sizlerden tek ricamız, derslerinize iyi çalışın, gayret gösterin ve başarılı olun. Bu hem sizin hem de ülkemizin geleceği için çok önemli. Bizler de Sayın Valimizin himayelerinde sizlere gereken desteği vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Aslan, sonra Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin ardından Ulaş İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulunu ziyaret etti. Sınıfları ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden Aslan, "Sizler bizim göz bebeğimizsiniz. Bizim için çok önemli, çok değerlisiniz. Bizler, başarılı olabilmeniz için var gücümüzle çalışıyor, gayret gösteriyoruz. Sizler de çok çalışın, gayret gösterin. Kim çok çalışırsa Allah da mutlaka yolunu açar. Gayret gösterirseniz başaramayacağınız şey yoktur" dedi.

Aslan, bir süre Okul Müdürü Muammer Gülmez ile de görüşerek okulun durumu hakkında bilgi aldı. Aslan, Gül ve okul idarecilerinden corona virüs dolayısıyla alınan tedbirlerin uygulanması noktasında gereken hassasiyetin gösterilmesini istedi.

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