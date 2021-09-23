620 gram doğan Ayşe Berra bebek hayata tutundu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde 26. Hatasında 620 gram olarak dünyaya gelen Ayşe bebek hayata tutundu

NebuseHasan Yetgin çiftinin bebeği olarak 26. haftasında dünyaya gelen Ayşe Berra isimli bebek, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde gördüğü yaklaşık 4 aylık tedavinin ardından sağlığına kavuşarak hastanemizden taburcu edildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Yenidoğan Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kılıçbay, bebeğin 26 haftalıkken 620 gram doğduğunu ifade ederek, “İlerleyen zamanlarda 500 grama kadar düşmüştü. Yaklaşık 4 ay Yenidoğan Ünitemizde yattı. Bizim de tabi bazen bebekle ilgili kaygılarımız, endişelerimiz oldu ama tedaviyi başarılı bir şekilde Gaffari Tunç Hocam ve ekibimizle birlikte tamamlamış bulunmaktayız. Bebeğimizi bugün taburcu ettik. Genel durumu gayet iyi. Oksijen bağımlılığı var ama bu, bebeklerde zaten beklediğimiz bir durumdur. Öncelikle bize bu imkânları sağlayan Rektörümüze, Başhekimimize, Gaffar hocama, ekibimize, aileye ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum.” dedi.

Ayrıca Yenidoğan Ünitesi hakkında da bilgi veren Kılıçbay, ünitede 45 yatak olduğunu, sadece Sivas’a değil, civar illere de hizmet verdiklerini ve prematüre, SGA bebekleri, yenidoğan hipoglisemiyeleri, kanşeker düşüklüklerini, yenidoğan sarılığını, asfiktik bebekleri ve genel spektromlu hastaları takip ettiklerini belirtti.

“Çok Sevinçliyiz.”

Bebek Ayşe Berra’nın babası Hasan Yetgin ise, “Bu süreç hem maddi hem manevi olarak gerçekten yıpratıcı oldu. 117 gün hastanede kaldık. “Bebeğimiz ne yapıyordur?” diye düşünmekten kendimizi alamıyorduk. Çok şükür sağlıklı bir şekilde yavrumuzu kucağımıza aldık. Şu an ufak tefek sorunları var ama kontrolleri devam ediyor. Böylelikle yavrumuzun daha da iyi olacağını düşünüyoruz. Başta doktorlarımız olmak üzere bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.“ şeklinde konuştu.

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