Davutoğlu: Şahsi bir menfaat peşinde değiliz



Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Milleti birleştirecek bir güç lazım. Biz bu vatanın bütün evlatlarını birbirine kardeş yapmaya geliyoruz. Kimseye öfkemiz yok. İktidara dahi öfkemiz yok. Şahsi bir kin hesap peşinde değiliz. Şahsi bir menfaat peşinde de değiliz" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin il başkanlığı binası açılışı ve bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Sivas'a geldi. Davutoğlu ilk olarak Bankalar Caddesi üzerindeki parti binası açılışına katıldı. Burada partililere konuşma yapan Davutoğlu, ülkede yoksulluğun olduğunu belirterek, dünyada en yüksek faiz oranlarının Türkiye'de olduğunu söyledi.

İktidara geldiklerinde ötekileştirmeden birleştirici bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini belirten Davutoğlu, "Biz vatana millete sahip çıkmaya, yetimin hakkını yedirmemeye geliyoruz. Ne yeriz ne de yediririz. Milleti birleştirecek bir güç lazım. Biz bu vatanın bütün evlatlarını birbirine kardeş yapmaya geliyoruz. Kimseye öfkemiz yok. İktidara dahi öfkemiz yok. Şahsi bir kin, hesap peşinde değiliz. Şahsi bir menfaat peşinde de değiliz" diye konuştu.

'DAVANI NEDEN BIRAKTIN'

Davutoğlu'nun yoksullukla ilgili sözlerine, açılışa katılan gruptan biri, "Fakir para alıyor, yatana para veriyor. Ne yoksulluğu? Sen davanı neden bıraktın? Neden partiyi bıraktın?" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine Davutoğlu ise, "Dava, bizim başımızın tacıdır" dedi. Başka bir kişi ise "Kime konuşuyorsun 10 kişi var" diye bağırınca gergin anlar yaşandı. Tepki gösterenler emniyet güçleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Konuşmanın ardından Davutoğlu, partisinin il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.DHA-Politika Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne ARSLAN

2021-09-23 16:10:39



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