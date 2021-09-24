Sivas’ta Kur’an kursu öğreticileri bilgilendirildi Sivas’ta Kur’an kursu öğreticilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

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Sivas Müftülüğü tarafından 20212022 eğitim öğretim yılının başlaması münasebetiyle Kur’an kursu öğreticilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İl Müftülüğü Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantıda konuşan İl Müftü Vekili Muttalip Karataş, Diyanet işleri Başkanlığının eğitim anlayışına uygun, kurslarda eğitimin etkin ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla Kur’an Kursu öğreticilerini bilgilendirdi.

Karataş; yeni eğitim ve öğretim yılının başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

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