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Minik öğrencinin sözleri Aslan’ı duygulandırdı Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Kangal'da bulunan Ayhan Erkan İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret etti. Öğrencilere; "Bizden bir isteğiniz var mı çocuklar?" sorusunu yönelten Aslan, Muhammed Salih Aydemir isimli öğrencinin; "Bayrağımıza, devletimize, milletimize zarar gelmesin" sözleri karşısında duygu dolu anlar yaşadı.

İHA

Minik öğrencinin sözleri Aslan’ı duygulandırdı Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Kangal'da bulunan Ayhan Erkan İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret etti. Öğrencilere; "Bizden bir isteğiniz var mı çocuklar?" sorusunu yönelten Aslan, Muhammed Salih Aydemir isimli öğrencinin; "Bayrağımıza, devletimize, milletimize zarar gelmesin" sözleri karşısında duygu dolu anlar yaşadı.

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Kangal'da okulları ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.
İlk olarak Kangal Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Alkan ve kurum idarecileri ile sohbet eden Aslan, ilçenin eğitim durumu ile ilgili bilgi aldı.
Daha sonra Ayhan Erkan İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret eden Aslan, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. 2/A sınıfı ziyaretinde, öğrencilere; "Bizden bir isteğiniz var mı çocuklar?" sorusunu yönelten Aslan, Muhammed Salih Aydemir isimli öğrencinin; "Bayrağımıza, devletimize, milletimize zarar gelmesin" sözleri karşısında duygu dolu anlar yaşadı.
Vatan ve bayrak sevgisini dile getiren öğrenciyle yakından ilgilenen Aslan, "Sizlerle gurur duyuyoruz. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Bu sözleri duymak beni çok mutlu etti" dedi.
Aslan, öğrencilerin, "Okullarımızın bir daha kapanmasını istemiyoruz" sözlerine ise "Bizler bu konuda gereken tüm tedbirleri alıyoruz. Sizlerin de bu tedbirlere uymanızı ve büyüklerinize de örnek olmanızı istiyorum. Eğer hep birlikte gayret gösterir, tedbirlere uyarsak, inşallah okullarınızdan ayrı kalmayacaksınız" ifadeleri ile karşılık verdi.
Sınıf ziyaretlerinin ardından, okulda görev yapan öğretmenlerle de bir araya gelen Aslan, öğretmenlerin görüş, öneri ve taleplerini dinledi.
Aslan daha sonra Alkan ile birlikte Koç Anadolu Lisesini ziyaret etti. Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Aslan, önemli nasihatlerde bulundu. Sivas Valisi Salih Ayhan'ın eğitime büyük önem verdiğini ve bunun önemli bir fırsat olduğu belirten Aslan; "Sayın Valimizin himayelerinde gerek Destekleme ve Yetiştirme Kurslarımızla, gerek kaynak desteği ile sizlere gereken katkıyı sağlamaya devam edeceğiz. Sizlerin başarısı için öğretmenlerimiz, okul idarecilerimiz ve bizler büyük gayret gösteriyoruz. Sizlerden de çok çalışmanızı ve gayret göstermenizi istiyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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