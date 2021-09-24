Sivas'ın saklı kalan güzellikleri hayran bırakıyor

Sivas’ın saklı kalan ormanları güzellikleri ile hayranlık uyandırıyor.

Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Akpınar Beleni Gündoğan köyü sınırlarına kadar uzanan ormanlar, trekking, hiking, kampçılık, foto safari, dağ bisikleti başta olmak üzere birçok sportif faaliyet ile doğaseverleri ağırlıyor. Orman içerisindeki güvenli yürüyüş yolu ve uygun kamp alanları ile ziyaretçilerin dikkatini çeken bölgede yaklaşık 8 kilometre yürüyüş yolu bulunuyor. Ormanlık alanda koruma, yangınla etkin müdahale ve odun üretim yolu olarak da kullanılan yürüyüş alanları, bisiklet sporu için de uygun zemin teşkil ediyor. Her mevsimin farklı güzelliklerini tüm renkleri ile yansıtan ormanda birçok bitki türünün yanı sıra zengin bir fauna göze çarpıyor. Bölgedeki eşsiz manzaranın keyfini çıkaran ziyaretçiler, Yavu Orman İşletme Şefliği’nin belirlediği alanlarda kamp yapıp, doğanın tadını çıkarıyor.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde 127 bin 84 hektarlık alanda 14 hektar özel ağaçlandırma sahası da bulunuyor. 50 orman köyünün yer aldığı bölgede sarıçam, karaçam, meşe, ardıç ve titrek kavak gibi ağaç türleri görülüyor. Ağaçlandırma sahalarında ise yabani kiraz, yalancı akasya, badem, ahlat yayılış gösteriyor. Flora bakımından oldukça çeşitlilik arz eden bölgede üvez, alıç, karamuk, geven, çiğdem, kardelen, kantaron, salep, karaçalı, kuşburnu, sumak, kadıntuzluğu, böğürtlen, sığırkuyruğu, orman sarmaşığı, ökse otu, kekik, adaçayı, eğrelti otu, orman çileği ve çayır otları bölgeye zenginlik katıyor. Diğer yandan ormanlık alanda bir de balık çiftliği bulunuyor.



Sivas ülkenin en fazla orman varlığına sahip 20. ili

Bölgede Sivas Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangın ve kaçak kesime karşı 7/24 denetimlerini sürdürüyor. İlk müdahale ve arazözlerin hazır tutulduğu hassas bölgelerde Sivas Orman İşletme Müdürlüğü’nün belirlediği alanlarda ateş yakılmasına izin veriliyor. Diğer alanlarda ise ateş yakılmasına müsaade edilmiyor, yakanlar hakkında da idari işlem yapılıyor.

Yüzölçümü bakımından Türkiye’nin ikinci vilayeti olan Sivas, 405 bin 281 hektarlık ormanı ile ülkede en fazla orman varlığına sahip 20. il konumunda bulunuyor.

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