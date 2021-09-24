Sivasspor, Karagümrük maçının taktiğini çalıştı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak DG Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar, son bölümde ise Karagümrük maçının taktiğini çalışarak antrenmanı tamamladı. Kırmızıbeyazlı takım, çalışmanın ardından tesislerde kampa girdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.