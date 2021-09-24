Sivasspor, İstanbul takımlarına yenilmiyor

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DG Sivasspor, geçen sezonunun 8. haftasında 8 Kasım 2020 tarihinde sahasında Galatasaray karşısında aldığı 21’lik mağlubiyetin ardından evinde İstanbul takımları karşısında yenilgi yaşamadı.

Sivasspor, Süper Lig’in 7. haftasında yarın sahasında Fatih Karagümrük’ü konuk edecek. Yiğidolar İstanbul takımlarını konuk ettiği son 13 Süper Lig maçının sadece birini kaybederek bu istatistikle dikkat çekti.

İstanbul temsilcileri ile oynadığı son 13 maçtan 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi alan Sivasspor, son mağlubiyetini 8 Kasım 2020’de sahasında Galatasaray’a 21 yenildiği maçta aldı.

Sivasspor’un İstanbul takımları ile sahasında oynadığı son 13 maçta alınan sonuçlar şöyle:



20202021 sezonu

SivassporKasımpaşa: 21

SivassporBaşakşehir: 00

SivassporBeşiktaş: 00

SivassporKaragümrük: 10

SivassporFenerbahçe: 11

SivassporGalatasaray: 12



20192020 sezonu

SivassporGalatasaray: 22

SivassporBaşakşehir: 11

SivassporFenerbahçe: 31

SivassporKasımpaşa: 20

SivassporBeşiktaş: 30



20182019 sezonu

SivassporGalatasaray: 43

SivassporBaşakşehir: 00

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