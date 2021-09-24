Rıza Çalımbay’ın Fatih Karagümrük’e şansı tutuyor

Süper Lig’de yarın Fatih Karagümrük’ü konuk edecek olan DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kırmızısiyahlı ekibe karşı kariyerinde 2 farklı takımla çıktığı 4 maçta 2 galibiyet sevinci yaşadı.
Süper Lig’in 7. haftasında yarın Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor’da deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay’ın, rakibine karşı şansı tutuyor. Çalımbay, kariyerinde 2 farklı takımın başında Fatih Karagümrük’e karşı mücadele etti. Deneyimli hoca, Mersin İdmanyurdu ve Sivasspor ile Fatih Karagümrük’e karşı çıktığı 4 resmi maçtan 2’sini kazandı. Bu maçlarda kırmızısiyahlılar, Çalımbay’ın takımlarına karşı 1 galibiyet elde ederken, 1 müsabaka ise beraberlikle sona erdi.
Çalımbay’ın 5. randevusu
Rıza Çalımbay, yarın kariyerinde Fatih Karagümrük’e karşı 5. randevusuna çıkacak. Rakibini yenip 3 puanı almak isteyen Sivasspor, ligin 8. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı mücadele öncesi moral bulmak istiyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.