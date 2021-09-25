Süper Lig: D.G. Sivasspor: 4 - Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu)

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Süper Lig'in 7. haftasında D.G Sivasspor sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük’ü 40 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Henrique'nin ortasında ceza sahası içerisinde Gradel topla buluştu. Gradel'in sert bir şutunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı çıkarttı.

49. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde ceza sahası içinde Goutas, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 20

55. dakikada Uğur’un ortasına ceza sahası içinde topla buluşan Felix'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Viviano'dan döndü. Topu yine alan Felix'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 30

65. dakikada Henrique rakipten kazandığı topla hızla ceza sahası içine girdi ve sağ çaprazdan sert vurdu. Kaleci Viviano topu çıkarttı.

70. dakikada Gradel'in ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 40

74. dakikada Ahmed Musa'nın şutunda direğe çarpan top dışarıya çıktı.



Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Alper Ulusoy xxx, Volkan Ahmet Narinç xxx, Kamil Çetin xxx

D.G. Sivasspor: Muammer xx, Uğur xx, Caner xx, Goutas xxx, Ahmet xx, Felix xx (Azubike dk. 75 x), Hakan xx, Fajr xx (Sefa dk. 80 ?), Gradel xxx (Erdoğan dk. 8 xx), Kayode xxx (Yatabare dk. 62 x), Henrique xx

Yedekler: Ali, Cofie, Yatabare, Sefa, Camara, Kerem, Koray, Mehmet

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Benatia x (Balkovec dk. 41 ?), Burak x, Zukanovic x, Caner Erkin x, Adnan x (Efe dk. 46 xx), Ahmed Musa x, Jimmy , Erhun x (Münir dk. 57 x), Kerim Frei x, Pesic x

Yedekler: Yavuz, Emre, Samed, Arveladze, Serhat, Ömer, Karamoh

Teknik Direktör: Atılay Caner

Goller: Kayode (dk. 1), Goutas (dk. 49), Felix (dk. 55), Gradel (dk. 70) (D.G. Sivasspor)

Sarı kart: Kerim (Fatih Karagümrük)

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