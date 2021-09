Sivas’ta vaka sayılarında endişelendiren artış Sivas’ta 4-10 Eylül’de her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı 349,12 iken 11-17 Eylül'de 394,72’ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1117 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Covid19 vaka sayılarını açıkladı. Koca’nın açıkladığı verilere göre Sivas’ta vaka sayıları arttı. Kentte 410 Eylül’de her 100 bin kişide görülen Covid19 vaka sayısı 349,12 iken 1117 Eylül'de 394,72’ye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2020 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre 635 bin 889 kişinin yaşadığı Sivas’ta haftalık vaka sayısı 2 bin 500 kişiyi aştı. Sivas, bu verilerle birlikte her 100 bin kişide en fazla Covid19 vaka sayısının görüldüğü 11’inci il olarak kayıtlara geçti.

