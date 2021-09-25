Sivasspor ligdeki 2. galibiyetini aldı

Fatih Karagümrük müsabakasını 40 kazanan DG Sivasspor, bu sezonki ikinci galibiyetini elde etti.

Sivasspor, Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Sahadan 40'lık galibiyetle ayrılan kırmızıbeyazlılar, bu sezon ligde ikinci kez 3 puan sevinci yaşamış oldu.

Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti.

Sivasspor, ligin ilk haftasında sahasında Konyaspor'a 10, 2. haftada ise deplasmanda Trabzonspor'a 21 yenilmişti. Kırmızıbeyazlılar, bir sonraki maçta evinde Göztepe ile 22, 4. haftada dış sahada Fenerbahçe'yle 11 ve 5. haftada sahasında Gaziantep FK ile 11 berabere kalmış, geride kalan haftada ise konuk olduğu Yeni Malatyaspor’u 10 mağlup etmişti.

Sivasspor, gelecek hafta deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

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