Sivasspor’da Dimitris Goutas, gollerine devam ediyor

DG Sivasspor’un 27 yaşındaki oyuncusu Dimitris Goutas, Fatih Karagümrük maçında attığı golle bu sezon 4. kez rakip fileleri havalandırdı.
Süper Lig’de Fatih Karagümrük’ü ağırlayan Sivasspor, rakibini 40 mağlup etti. Yiğidolar’ın başarılı defansı Dimitris Goutas attığı golle takımının galibiyetine katkı sağladı ve bu sezon 4. kez ağları sarstı. Yunanistanlı defans oyuncu Goutas, maçın 50. dakikasında topu filelere yolladı. Goutas böylece bu sezon 4. kez takımı adına skor üretti.
Öte yandan bu sezon Sivasspor formasıyla Süper Lig’de 5 maça çıkan Goutas, ilk 11’de de 5 kez görev aldı. Goutas 450 dakika Sivasspor forması giydi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.