Uğur Çiftçi maç sonu 3’lü çektirdi!

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DG Sivasspor’un Süper Lig’in 7. haftasında Fatih Karagümrük’ü 40 yendiği maç sonrasında futbolcu Uğur Çiftçi taraftara 3’lü çektirdi.

Süper Lig’in 7. hafta mücadelesinde taraftarı önünde Fatih Karagümrük’ü 40 mağlup eden Sivasspor’da futbolcular maç sonu büyük sevinç yaşadı. Hakem Alper Ulusoy’un son düdüğü çalmasıyla birlikte Yiğidolar büyük coşku yaşadı. İlk 11’de sahaya çıkan ve başarılı futbolcu Uğur Çiftçi, maçın ardından da tribünlere çağrıldı.

Kırmızıbeyazlı taraftarların tezahüratları eşliğinde takım arkadaşlarıyla birlikte tribünlere gelen Çiftçi, kırmızıbeyazlılara maç sonu 3’lüsünü çektiren isim oldu.

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