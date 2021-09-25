Jorge Felix, Süper Lig’deki ilk golünü Karagümrük’e attı

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DG Sivassporlu futbolcu Jorge Felix, Fatih Karagümrük maçında attığı golle bu sezon ilk kez Süper Lig’de gol attı.

Süper Lig’de Fatih Karagümrük ile karşılaşan Sivasspor’da Jorge Felix, rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 56. dakikasında Felix, topu ağlarla buluşturdu. İspanyalı oyuncu böylece bu sezonki ilk golünü kaydetti.

Mücadeleye 11’de başlayan Felix, golden sonra taraftara koşarak sevinç yaşadı.

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