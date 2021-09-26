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Önce Müslüman oldu, sonra Sivas'a gelin Hristiyan olan Ukraynalı Kristina Dziubenko, Müslüman olduktan sonra Sivaslı Bekir Keskin ile dünyaevine girdi

İHA

Önce Müslüman oldu, sonra Sivas'a gelin Hristiyan olan Ukraynalı Kristina Dziubenko, Müslüman olduktan sonra Sivaslı Bekir Keskin ile dünyaevine girdi

Hristiyan olan Ukraynalı Kristina Dziubenko, Müslüman olduktan sonra Sivaslı Bekir Keskin ile dünyaevine girdi.
Bir süre önce Ukrayna’da tanışan Kristina Dziubenko ile Sivaslı Bekir Keskin evlenme kararı aldı. Dziubenko, Keskin ile hayatını birleştirmeden önce Sivas’ın Şarkışla ilçesindeki Muhsin Yazıcıoğlu Külliyesi Camii'nde düzenlenen ihtida töreninde Kelimei Şehadet getirerek Müslüman oldu. Daha sonra dini nikahları kıyılarak kendi isteğiyle Müslüman olan geline cami imamı tarafından Kur'anı Kerim ve başörtüsü hediye edildi. Ardından Şarkışla Belediyesi nikah salonuna geçen çiftin burada resmi nikahı kıyıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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